यूपी के मैनपुरी में चार साल बाद जेल से बाहर आए दहेज हत्‍या के एक आरोपी ने अपने सास-ससुर पर उसके बच्‍चे को 2 लाख रुपये में बेच देने का आरोप लगाया है। इस पर पुलिस बच्‍चे और नाना-नानी की तलाश कर रही है।

Wed, 04 May 2022 08:40 AM

Ajay Singh हिन्दुस्तान,मैनपुरी Wed, 04 May 2022 08:40 AM

