हिंदू लड़की को छेड़ा तो तुम्हारी बहू-बेटी का करूंगा रेप, यूपी में महंत का भड़काऊ भाषण; वीडियो वायरल

बताया जा रहा है कि यह वीडियो 2 अप्रैल का है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ऐक्शन में आ गई है। सीतापुर पुलिस ने कहा है कि जांच में मिले सबूतों के आधार पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

लाइव हिन्दुस्तान,लखनऊ Sudhir Jha Fri, 08 Apr 2022 10:43 AM

