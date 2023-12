ऐप पर पढ़ें

Fake obscene video of teacher went viral on Instagram: यूपी के गोरखपुर में एक शिक्ष‍िका उस वक्‍त हैरान रह गईं जब स्‍कूल पहुंचते ही कुछ बच्‍चों ने उन्‍हें बताया कि कोई इंस्‍टाग्राम पर उनकी फोटो के साथ अश्‍लील वीडियो वायरल कर रहा है।

बच्‍चों ने शिक्षिका को बताया कि कोई उनकी फोटो एडिट कर इंस्‍टाग्राम पर गंदे वीडियो वायरल कर रहा है। हैरान-परेशान शिक्ष‍िका ने पुलिस से गुहार लगाई है। एसएसपी के आदेश पर केस दर्ज कर पुलिस मामले की जांच कर रही है।

शिक्षिका का फोटो एडिट कर अश्‍लील वीडियो वायरल करने वालों तक पहुंचने के लिए पुलिस साइबर एक्‍सपर्ट्स की भी मदद ले रही है। शिक्ष‍िका, गोरखपुर के जिस कान्‍वेंट स्‍कूल में पढ़ाती हैं वहां हर कोई इस घटना से हैरान है।

एसएसपी को दिए प्रार्थना पत्र में पीड़िता ने लिखा है कि गुरुवार की सुबह स्कूल गई तो बच्चों ने बताया उनका फोटो एडिट करके विद्यालय के नाम से इंस्टाग्राम पर आईडी बनाकर अश्लील वीडियो बनाकर कोई भेज रहा है। कई लोगों को फोटो और वीडियो लगा फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेजा है।

वीडियो में आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया गया है। शिक्षिका वीडियो देखने के बाद परेशान हो गई। स्थानीय थाने से कार्रवाई न होने पर उन्होंने परिजनों के साथ एसएसपी से मिलकर कार्रवाई की मांग की। एसएसपी के निर्देश पर शुक्रवार को शाहपुर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।