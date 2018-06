लखनऊ पासपोर्ट मामलाः तन्वी और अनस का मिला पासपोर्ट, बदसलूकी करने वाले अफसर का तबादला

लखनऊ पासपोर्ट विवाद अब सुलझ गया है। क्षेत्रीय पासपोर्ट ऑफिस ने तन्वी और अनस को उनका पासपोर्ट रिन्यू कर वापस कर दिया है। आज दोनों को मामले के समाधान के लिए पासपोर्ट ऑफिस बुलाया गया था, जहां उन्हें पासपोर्ट सौंप दिया गया। वहीं दोनों से बदसलूकी करने वाले पासपोर्ट अधिकारी का ट्रांसफर कर दिया गया है।

मामले की जानकारी देते हुए क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी पीयूष वर्मा ने बताया कि आज उनकी समस्या का समाधान कर दिया गया है और दोनों को पासपोर्ट दे दिया गया है। अधिकारी ने बताया कि निकाहनामा में नाम अलग था, जबकि अन्य दस्तावेज़ों में नाम तन्वी था। इसलिए उनसे एक प्रार्थना पत्र मांगा गया था। लेकिन उन्होंने पत्र नहीं दिया और पासपोर्ट अधिकारी से बहस करने लगे।

अफसर का ट्रांसफर



मामले में दंपति से बदसलूकी करने वाले पासपोर्ट अधिकारी विकास मिश्रा का गोरखपुर ट्रांसफर कर दिया गया है। पासपोर्ट अधिकारी ने घटना पर खेद व्यक्त किया है और 1 घंटे के भीतर अनस और तनवी को पासपोर्ट जारी कर दिया। पासपोर्ट अधिकारी पीयूष वर्मा ने आरोपी विकास मिश्रा को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है उसके बाद मामले की रिपोर्ट विदेश मंत्रालय भेजी जाएगी।

ये है पूरा मामला\

Inter-faith couple harassed at passport office: Husband says, 'I was told I should change my religion & take 'pheras'. Wife says, 'We hope it doesn't happen to anyone else, in 11 yrs of marriage we never faced this. Later officials apologized & we got our passports.' #Lucknow pic.twitter.com/cqTIKc50Kc