उत्‍तर प्रदेश के पीलीभीत में एक सिरफिरे ने कथित प्रेमिका की शादी तय हो जाने के गुस्‍से में उसके भाई को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। फिर उसने खुद को भी गोली मारकर आत्‍महत्‍या कर ली।

