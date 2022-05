योगी के निर्देश पर 1 हफ्ते में हटे 54 हजार लाउडस्पीकर, 60 हजार की आवाज कम

UP News: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों पर पूरे राज्य में लाउडस्पीकर के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। खबर है कि बीते हफ्ते अलग-अलग धार्मिक स्थलों से 54 हजार लाउडस्पीकर उतारे गए।

Nisarg Dixit लाइव हिंदुस्तान,लखनऊ

