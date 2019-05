लोकसभा चुनाव 2019: गोरखपुर में CM योगी आदित्यनाथ ने किया मतदान

11 अप्रैल को शुरू हुए लोकसभा चुनाव के लिए आज सातवें और आखिरी चरण में वोटिंग होनी है। आज 8 राज्यों की 59 सीटों पर वोटिंग हो रही है। प्रदेश की सभी13 सीटों पर मतदाता केंद्रों के बाहर अभी से लाइनों में लगे हैं। सुबह सबसे पहले वोट डालने पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ पोलिंग बूथ नंबर 246 में वोट डाला। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर शहर के प्राथमिक पाठशाला गोरखनाथ, झूलेलाल मंदिर के सामने स्थित मतदान केंद्र में मतदान किया।

Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath exercises his franchise at polling booth no. 246 in Gorakhpur. #LokSabhaElections2019 pic.twitter.com/heXwytEqlY