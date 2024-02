ऐप पर पढ़ें

First list of BJP candidates in Lok Sabha Elections: भाजपा की लोकसभा उम्मीदवारों की पहली सूची अगले सप्ताह आ सकती है। पार्टी नेतृत्व ने यूपी सहित राज्यों के नेताओं के साथ शनिवार को दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में हारी सीटों को लेकर मंथन किया। यूपी के प्रदेश नेतृत्व द्वारा हारी हुई 14 लोकसभा सीटों पर संभावित उम्मीदवारों को लेकर तैयार कराई गई रिपोर्ट केंद्रीय नेताओं को सौंप दी। एक-एक सीट को लेकर मंथन हुआ। इनमें से कुछ सीटें पार्टी सहयोगियों को भी देने वाली है। अगले सप्ताह होने वाली पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में प्रत्याशियों के नामों को अंतिम रूप दिया जाएगा।

यूपी को लेकर भाजपा मुख्यालय में करीब दो घंटे तक मंथन चला। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृहमंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष की मौजूदगी में हुई बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य व ब्रजेश पाठक, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह के अलावा यूपी के चुनाव प्रभारी बैजयंत जय पांडा शामिल रहे। पार्टी का फोकस इस बार 2019 की हारी हुई लोकसभा सीटों को जीतने पर है। इसे लेकर कवायद काफी पहले ही शुरू कर दी गई थी।

पार्टी की ओर से बीते दिनों सभी हारी सीटों पर नेताओं को भेजकर संभावित प्रत्याशियों के नामों को लेकर रायशुमारी भी कराई गई थी। इसी के आधार पर सामाजिक समीकरणों को ध्यान में रखते हुए तैयार रिपोर्ट में शामिल नामों पर सिलसिलेवार मंथन हुआ। नामों के पैनल तय किए गए। इस माह के अंत में होने वाली केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में पैनल में शामिल नामों में से उम्मीदवार तय किए जाएंगे। चुनावी घोषणा से पहले पार्टी अपनी पहली सूची जारी कर देगी।

बता दें कि हारी सीटों में से सुभासपा द्वारा तीन सीटें मांगी जा रही हैं। हालांकि उन्हें एक या सशर्त दो सीटें मिल सकती हैं। इसी तरह रालोद ने भी बागपत के अलावा हारी सीटों में से बिजनौर, अमरोहा, नगीना सीटों की मांग की है। उसके हिस्से दो या सशर्त तीन सीटें आ सकती हैं। जिसमें सीट भले पार्टी के खाते की हो मगर उम्मीदवार भाजपा देगी या फिर रालोद या सुभासपा उम्मीदवार को कमल निशान पर उतरना होगा।

2019 में इन सीटों पर हारी थी भाजपा

मैनपुरी, रायबरेली, अमरोहा, मुरादाबाद, संभल, बिजनौर, नगीना, सहारनपुर, लालगंज, गाजीपुर, जौनपुर, घोसी, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, रामपुर और आजमगढ़। बाद में रामपुर व आजमगढ़ उपचुनाव में जीत ली थीं।