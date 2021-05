जानिए किस जिले में सिर्फ छह घंटे खुलेगी शराब की दुकानें, डीएम ने जारी किया आदेश

वाराणसी में महामारी के कारण लगे कोरोना कर्फ्यू के बीच सुबह सात बजे से दोपहर के एक बजे तक ही शराब की दुकानें खुलेंगी। जिला प्रशासन ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। प्रशासन की ओर से कहा गया है कि दुकानों पर सभी नियमों का पालन करना जरूरी होगा। बिना मास्क किसी को भी शराब नहीं मिलेगी। दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा।

Liquor shops in Varanasi open today amid #COVID19 pandemic. As per the official orders, they are allowed to operate from 7 am to 1 pm. pic.twitter.com/qDuvKLmETV