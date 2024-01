ऐप पर पढ़ें

Two Girls Married each other: यूपी के देवरिया में आर्केस्ट्रा में साथ काम करने वाली दो युवतियां ने सोमवार को मंदिर में एक दूसरे से शादी रचा ली। दोनों युवतियां पश्चिम बंगाल की रहने वाली हैं। दोनों ने अपनी शादी का नोटरी शपथपत्र (Affidavit) भी बनवाया है। उनका कहना है कि वे साथ ही जिएंगी और मरेंगी। दो युवतियों की यह शादी क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। देवरिया के लार थाना क्षेत्र एक वार्ड का युवक ग्राम सभा चनुकी में आर्केस्ट्रा चलाता है। आर्केस्ट्रा में काम करने वाली दोनों लड़‍कि‍यां एक-दूसरे के इतना करीब आ गईं कि उन्‍हें अलग होकर रहना नामुमकिन लगने लगा। दोनों पश्चिम बंगाल के अक्षयनगर रिफ्यूजी कालोनी साउथ 24 परगना की रहने वाली हैं।

मिली जानकारी के अनुसार वे करीब दो साल से एक दूसरे के साथ पति पत्नी के तरह रहती थी। दोनों ने सोमवार को मझौलीराज में स्थित भगड़ा भवानी माता मंदिर में देवी मां को साक्षी मानकर एक दूसरे के साथ शादी रचा ली। इसके बाद उन्होंने मंदिर के पुजारी से आशीर्वाद लिया। इस समलैंगिक विवाह को लेकर लोगों के बीच चर्चाओं का बाजार गर्म रहा। दो युवतियों की आपस में हो रही शादी देखने के लिए मंदिर के पास लोगों की भीड़ लगी रही।

शादी के बाद बोलीं युवतियां

दोनों युवतियों का कहना था कि वे बहुत दिनों से एक दूसरे से विवाह करना चाहती थीं। इसके लिए भाटपाररानी तहसील से बकायदा नोटरी शपथ पत्र भी बनावाया। उसमें स्पष्ट रूप से लिखा कि वे अपनी मर्जी से एक दूसरे शादी कर रही हैं। इसमें किसी को भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। कुछ दिन पूर्व शादी करने के लिए दीर्घेश्वरनाथ मंदिर में भी गई थीं। वहां पुजारी ने कहा कि डीएम से अनुमति पर यहां शादी होगी। इसके बाद दोनों ने भगड़ा-भवानी माता मंदिर में शादी करने का फैसला किया। युवतियों का कहना है कि उन्हें किसी की परवाह नहीं। अगर किसी को इसमें परेशानी है तो उन्हें जिंदगी के ही बंधन से मुक्त कर दिया जाय।