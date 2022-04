लखनऊ में एलडीए के एक बाबू को जमीनों की फर्जी रजिस्‍ट्री कराने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि उसने 13 प्‍लॉटों की फर्जी रजिस्‍ट्री कराई। ये प्‍लॉट करीब 26 करोड़ रुपए कीमत के थे।

