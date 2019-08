उन्नाव कांड : रेप पीड़िता के बाद घायल वकील को भी किया गया एयर लिफ्ट, दिल्ली AIIMS में चलेगा इलाज

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ट्रॉमा सेंटर में भर्ती उन्नाव रेप पीड़िता के वकील को एयर एम्बुलेंस से दिल्ली एम्स में शिफ्ट किया गया। मंगलवार सुबह करीब 10.30 बजे ट्रॉमा से एम्बुलेंस लेकर एयरपोर्ट की ओर निकली। एम्बुलेंस से घायल वकील को ग्रीन कारिडोर में ट्रॉमा सेंटर से अमौसी एयरपोर्ट पहुंचाया गया। जहां एयर एम्बुलेंस ने उड़ान भरी।

Lucknow: The ambulance, carrying lawyer of Unnao rape survivor, leaves from King George Medical University Hospital. He is being shifted to AIIMS (All India Institute of Medical Sciences) Delhi. He and the rape survivor were injured in an accident in Raebareli. pic.twitter.com/OB5L55HvXF