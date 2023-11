ऐप पर पढ़ें

Groom's friend died after falling into a well: यूपी के प्रतापगढ़ में एक शादी समारोह के दौरान बारातियों-घरातियों के बीच लाठी युद्ध छिड़ गया। दोनों तरफ से एक-दूसरे पर जमकर लाठियां बरसने लगीं। आधा दर्ज से अधिक लोग घायल हो गए। लोग खुद को बचाने के लिए इधर-उधर भाग रहे थे। इसी दौरान दूल्‍हे के एक शिक्षक मित्र की कुएं में गिरकर मौत हो गई। बवाल के चलते रात में शादी नहीं हो पाई। बुधवार की सुबह जयमाल से शादी सम्‍पन्‍न कराई गई। इसके बाद दुल्‍हन की विदाई हो पाई।

शिक्षक की मौत के बाद घटनास्‍थल पर चीख पुकार मच गई। आसपास से जुटे लोगों ने किसी तरह झगड़ा कर रहे लोगों को शांत कराया। सूचना पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड यूनिट ने बड़ी मशक्‍कत से शिक्षक को बाहर निकाला लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। मिली जानकारी के अनुसार प्रतापगढ़ के पट्टी कोतवाली क्षेत्र के शेखपुर अठगवां गांव के भागीरथी यादव उर्फ मुकंदे की बेटी लक्ष्मी की शादी नगर कोतवाली के गड़ेहरी निवासी ओम प्रकाश यादव के बेटे शुभांग यादव के साथ होनी थी। मंगलवार को बारात आने पर डीजे की धुन पर लोग थिरक रहे थे। रात 12:30 बजे भोजपुरी गाना बजाने को लेकर घराती और बरातियों में विवाद हो गया। कहासुनी बढ़ी और दोनों पक्ष में लाठी, डंडे, कुर्सी से मारपीट होने लगी।

घरातियों ने बारातियों को दौड़ा-दौड़ा कर पीटा। इसी भगदड़ के दौरान दूल्हे का दोस्त उदयपुर थाना क्षेत्र के राहटीकर के रहने वाले शिक्षक शिव प्रताप (उम्र 28 वर्ष) कुएं में गिर गया। चीख-पुकार मचने पर आसपास के लोग पहुंचे। उन्‍होंने किसी की तरह मामले को शांत कराया। सूचना पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड के कर्मचारी कुएं में गिरे शिव प्रताप सिंह को घंटों मशक्कत के बाद बाहर निकाल पाए। लेकिन तब तक उसकी मौत हो गई थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। बाराती रात में ही भाग निकले और शादी नहीं हो सकी। बुधवार सुबह जयमाल से शादी कर दुल्हन को विदा कर दिया गया।