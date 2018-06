जूनियर वर्ल्ड कप में खेलेगी मजदूर की बेटी, सीएम योगी ने की 4.5 लाख की मदद- VIDEO

उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले की रहने वाली प्रिया सिंह ने अपनी मेहनत और लगन की बदौलत शूटिंग में खास मुकाम हासिल किया है। 19 साल की प्रिया को 22 जून से जर्मनी में आयोजित होने वाले ISSF जूनियर वर्ल्ड कप की 50 मीटर राइफल कैटेगरी में चुना गया है, लेकिन प्रिया की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी की वो जर्मनी जा सके। वह एक मजदूर पिता की बेटी हैं जो महीने के 10 हजार कमाते हैं। ऐसे में प्रिया और उनके परिवार ने सरकार से मदद मांगी और मंत्री जी ने भी उन्हें निराश नहीं किया।

As soon as I came to know about it, I instantly approved an amount of Rs 4.5 lakh to be provided to her by state government. Meerut District Magistrate has been asked to arrange her conveyance: UP CM Yogi Adityanath on shooter Priya Singh's letter to him & PM pic.twitter.com/Z776qQ4D0N