कुशीनगर में इंतजार, नेपाल के भैरहवा से खाड़ी देशों के लिए उड़ान तैयार; पूर्वांचल के ट्रैवल एजेंटों ने भी शुरू की बुकिंग 

यूपी के कुशीनगर अंतरराष्‍ट्रीय हवाई अड्डे के उद्घाटन के 6 महीने बाद भी इंटरनेशनल उडान शुरू नहीं हो सकी है। इस बीच 15 मई से पड़ोसी देश नेपाल के भैरहवा से खाड़ी देशों के लिए उड़ान शुरू होने जा रही है।

