कुम्भ मेला 2019: पौष पूर्णिमा का स्नान आज, जुटे कल्पवासी

आज पौष पूर्णिमा के स्नान के साथ ही कल्पवास शुरू हो गया। आज भी लाखों श्रद्धालुओं के संगम में डुबकी लगाने का अनुमान है। श्रद्वालुओं के लिए साढ़े पांच किलोमीटर क्षेत्र के 35 घाटों पर स्नान की व्यवस्था की गई है। रविवार सुबह से ही मेला क्षेत्र में वाहनों की इंट्री बंद कर दी गई। कुम्भ मेलाधिकारी विजय किरन आनंद और डीआईजी मेला केपी सिंह ने रविवार की शाम मीडिया को बताया कि सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मेला अधिकारी के अनुसार मेला क्षेत्र में शौचालयों की इतनी व्यापक व्यवस्था है कि कहीं भी खुले में शौच नहीं हो रहा है। कहीं पर भी कूड़ा नहीं फेंका जा रहा है और कूड़े की निकासी नियमित रूप से हो रही है।श्रद्धालुओं के भोजन के लिए मेला राशन, दूध आदि की पर्याप्त व्यवस्था है। सभी कल्पवासियों के राशन कार्ड 31 जनवरी तक बनाने का लक्ष्य है। राशन की दुकानों और गोदामों की पर्याप्त व्यवस्था है। शुद्ध पेयजल के लिए 5000 से अधिक स्टैंड पोस्ट नल लगे हैं। डीआईजी कुम्भ केपी सिंह ने बताया कि सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। श्रद्धालुओं और कल्पवासियों की सुरक्षा की लगातार निगरानी हो रही है। अग्निशमन, जल-पुलिस एवं अन्य पुलिस-बल की व्यापक व्यवस्था है।

Live Updates

सीएम योगी ने दी पौष पूर्णिमा की शुभकामनाएं

आज तड़के सुबह ही पौष पूर्णिमा के स्नान के चलते श्रद्धालुओं का कुम्भ में डुबकी लगाने का सिलसिला शुरू हो गया।

