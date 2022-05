यूपी के बरेली में एक पति अचानक हैवान बन गया। उसने भाई की शादी में जाने की जिद कर रही अपनी पत्‍नी को न केवल बेरहमी से तरह पीटा बल्कि जलाकर मार डाला। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है।

Tue, 03 May 2022 10:28 AM

Ajay Singh हिन्‍दुस्‍तान,बरेली Tue, 03 May 2022 10:28 AM

