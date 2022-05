अखंड अपहरण कांड से अभिभावकों में फिर बढ़ा किडनैपर्स का खौफ, अनजान नहीं परिचित दे रहे वारदातों को अंजाम

बस्‍ती में अखंड कसौधन अपहरण कांड से एक बार फिर अभिभावकों में एक बार फिर डर फैल गया है। 4 साल पहले गोरखपुर में पांचवीं के छात्र बलराम के अपहरण के बाद किडनैपर्स ने उसकी हत्‍या कर दी थी।

Mon, 02 May 2022 06:58 AM

Ajay Singh वरिष्‍ठ संवाददाता,गोरखपुर Mon, 02 May 2022 06:58 AM

इस खबर को सुनें