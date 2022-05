केशव प्रसाद मौर्य ने बताई सिराथू से चुनाव में हार की वजह, PWD मिनिस्ट्री न मिलने पर भी बोले

उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान सिराथू सीट से हार का सामना करना पड़ा था। यह सीट उनका गृह क्षेत्र है और यहां से उनकी हार की काफी चर्चाएं हुई थीं।

