कांवड़ यात्रा : दिल्ली-लखनऊ नेशनल हाईवे पर कल से भारी वाहनों का रूट होगा डायवर्ट

कांवड़ यात्रा को लेकर दिल्ली-लखनऊ नेशनल हाईवे पर कल से भारी वाहनों का रूट डायवर्ट होगा। हल्के वाहन भी सावन माह के दौरान रविवार व सोमवार को बदले मार्गों से गुजारे जाएंगे।

Deep Pandey Thu, 18 Jul 2024 05:23 AM हिन्दुस्तान,अमरोहा