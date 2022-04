106 कोरोना मरीजों की जिंदगी के आखिरी दस्तावेज गायब, मुआवजे की फाइलें लटकीं

कानपुर के अस्‍पतालों से 106 कोरोना मरीजों के आखिरी दस्‍तावेज गायब हैं। न बीएचटी मिल रही है न पेमेंट की फाइल। लिहाजा मुआवजे की फाइलें भी लटकी हैं। परिवारवाले दर-दर भटकने को मजबूर हैं।

हिन्‍दुस्‍तान,कानपुर Ajay Singh Mon, 18 Apr 2022 08:58 AM

