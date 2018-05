कैराना और नूरपुर में मतदान जारी, कुछ बूथों पर ईवीएम खराब होने की सूचना

कैराना संसदीय क्षेत्र और नूरपुर विधानसभा के उपचुनाव में सोमवार सुबह सात बजे से मतदान शुरू हो गया। गर्मी होने के कारण बूथों पर सुबह से भीड़ देखी जा रही है। कुछ बूथों पर ईवीएम ख़राब होने के कारण मतदान बाधित हुआ। हालाँकि कहीं से कोई गड़बड़ी की सूचना नहीं है। नूरपुर के सहसपुर के पब्लिक इंटर कॉलेज में सुबह 7:00 बजे मतदान की लाइन में भारी संख्या में मतदाता पहुँच गए। यहां 5 बूथों पर 500 से भी अधिक मतदाता लाइनमें हैं।

कैराना लोक सभा चुनाव में झिंझाना की राष्ट्रीय शिक्षा सदन इंटर कॉलेज के बूथ नंबर 58 की ईवीएम मशीन 7:35 बजे तक नहीं चल पाई। झिंझाना के आरके इंटर कालेज में बूथों पर लाइन लंबी है। शामली में कन्या जूनियर हाई स्कूल मोहल्ला गुजरतियांन काका वैध जी के पास की वोटिंग मशीन सुबह 7 बजकर 15 मिनट पँर ख़राब हो गई। नानौता के ओलरा में बूथ संख्या 346 की ईवीएम मशीन खराब होने की सूचना है। वहीं काशीपुर गांव में बूथ संख्या 296 की ईवीएम मशीन भी खराब हो गई है। सेक्टर मजिस्ट्रेट मौके पर पहुंच गए हैं। इसी तरह पठेड से बूथ नंबर 11की एक घंटे से ईवीएम मशीन खराब है। इससे मतदान प्रभावित होने की सूचना है।

Voting for #Kairana Lok Sabha by-poll underway; Visuals from a polling booth in Shamli pic.twitter.com/llxd62paO0