उपचुनाव: कैराना, भंडारा, नागालैंड के 123 बूथों पर मतदान जारी 

उत्तर प्रदेश में कैराना, महाराष्ट्र में भंडारा गोंदिया और नगालैंड लोकसभा सीटों पर हुये उपचुनाव में मतदान के दौरान वीवीपेट मशीनों में गड़बड़ी की शिकायतों को देखते हुये इन क्षेत्रों के 123 मतदान केन्द्रों पर आज पुनर्मतदान हो रहा है।

