न्याय अभियुक्त के लिए ही नहीं, पीड़ित के साथ भी होना चाहिए, गैंगरेप आरोपियों पर याचिका पर हाईकोर्ट की टिप्पणी

गैंगरेप के आरोपियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा, मामला झांसी से किसी अन्य जिले स्थानांतरित किया गया तो यह पीड़िता, गवाहों, अभियोजन पक्ष और पूरे समाज के लिए असुविधाजनक होगा।

