जौनपुर के मास्टर प्लान जेई पर अवैध वसूली का आरोप, डीएम की संस्तुति पर किये गए निलंबित

जौनपुर में मास्टर प्लान के जेई को अवैध वसूली और अनियमितताओं के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। डीएम ने उनके खिलाफ मिली शिकायतों के बाद स्पष्टीकरण मांगा था। कोई जवाब नहीं मिलने पर कार्रवाई की गई।

