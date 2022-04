जयमाला के लिए पहुंचे दूल्हे को देखकर दुल्हन का ठनका माथा, सात फेरों से पहले ही लौटा दी बारात, जानें वजह 

यूपी के अमरोहा में शादी एक मामला ऐसा आया है जिसमें दुल्हन के फैसले को सुनकर सभी हैरान रह गए। दुल्हन की जिस लड़के से शादी हो रही थी उसकी उम्र काफी ज्यादा थी। यह देखकर दुल्हन ने शादी से इनकार कर दिया।

