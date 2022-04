जब तक तोड़ेगा नहीं, तब तक छोड़ेगा नहीं- 'अब मांगत बा अखिलेश' की धुन पर तलवार लहराते मनबढ़ों को डिप्‍टी SP का जवाब

यूपी में योगी सरकार 2.0 अपराधियों, माफियाओं और शोहदों के खिलाफ एक्‍शन मोड में है। ऐसे में ट्विटर पर आई एक शिकायत पर चंदौली के डिप्‍टी SP ने मनबढ़ों के लिए लिखा-जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं।

लाइव हिन्‍दुस्‍तान,चंदौली Ajay Singh Fri, 08 Apr 2022 02:48 PM

