यूपी के बड़े संस्थानों में कोरोना की घुसपैठ, आईआईटी और जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के कई विशेषज्ञ चपेट में आए

कोरोना धीरे-धीरे अपने पांव पसार रहा है। यूपी के बड़े संस्थानों में कोरोना की घुसपैठ हो गई है। आईआईटी और जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के कई विशेषज्ञ चपेट में आ गए हैं। एनसीआर होते हुए कोरोना कानपुर पहुंचा है।

