Flights from Prayagraj to Indore and Kolkata: प्रयागराज से इंदौर और कोलकाता की बंद विमान सेवा एक बार फिर शुरू करने की तैयारी है। प्रयागराज एयरपोर्ट सलाहकार समिति की अफसरों संग हुई बैठक में इसे लेकर फैसला हुआ। विमानन कंपनी इंडिगो के अधिकारियों ने इंदौर और कोलकाता की फ्लाइटों के संचालन को हरी झंडी दी है।

साथ ही नागपुर, चेन्नई के लिए सीधी उड़ान के प्रस्ताव पर इंडिगो के अफसरों ने विचार का आश्वासन दिया है। बैठक से एक और राहत भरी खबर आई। एलायंस एयर ने दिल्ली से प्रयागराज के लिए सुबह आठ बजे विमान सेवा संचालित करने की बात मानी है। इस पर जल्द ही फैसला लिया जाएगा।

प्रयागराज एयरपोर्ट सलाहकार समिति की बैठक शुक्रवार को सर्किट हाउस में हुई। बैठक की अध्यक्षता सांसद केशरी देवी पटेल ने की। बैठक में सबसे बड़ा मुद्दा उन उड़ानों को लेकर रहा जो हाल में बंद कर दी गईं। इंदौर, रायपुर, दिल्ली की उड़ान को लेकर काफी बातें हुईं।

समिति के सदस्य धनंजय सिंह, विक्रमाजीत सिंह भदौरिया, शिवशंकर सिंह, आशीष गुप्ता, चंद्रशेखर ओझा आदि ने प्रयागराज से रायपुर, इंदौर, कोलकाता आदि उड़ान बंद किए जाने पर नाराजगी जताई। सभी ने फ्लाइटों का संचालन जल्द शुरू करने की मांग की। जिस पर विमानन कंपनियों के प्रतिनिधियों से आश्वासन मिला कि जल्द ही कई उड़ानों को शुरू कर दिया जाएगा।

शिवशंकर सिंह ने कहा कि एयरपोर्ट में संगम और प्रयागराज से जुड़े दर्शनीय स्थलों की तस्वीरें लगाई जाएं। धनंजय सिंह ने कहा कि एयरपोर्ट में प्री पेड टैक्सी बूथ की सुविधा हो। आशीष गुप्ता ने कहा कहा कि पहले के सुझावों पर अब तक कुछ नहीं हुआ। विक्रमाजीत सिंह भदौरिया ने एयरपोर्ट परिसर के सौंदर्यीकरण करने को कहा। एयरपोर्ट निदेशक आरआर पांडेय ने सांसद और सभी सदस्यों का स्वागत किया। उन्होंने पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन से एयरपोर्ट में होने वाले कार्यों की जानकारी दी। रमेश चंद्र अग्रवाल, सुशील राजा, दिनेश पटेल, चंद्रिका पटेल आदि मौजूद रहे।

ई बस सेवा शुरू हो

सांसद केशरी देवी पटेल ने रोडवेज के क्षेत्रीय प्रबंधक एमके त्रिवेदी को फोन पर एयरपोर्ट के लिए ई बस सेवा शुरू करने को कहा। उन्होंने कहा कि विमानों की आवाजाही के दौरान ई बसें एयरपोर्ट पर होनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने सीएमओ प्रयागराज से कहा कि एयरपोर्ट परिसर में 24 घंटे एंबुलेंस रहनी चाहिए। बैठक में पीडब्ल्यूडी के अफसरों की गैरमौजूदगी पर सांसद केशरी देवी नाराज हो गईं। उन्होंने निर्देश दिया कि बैठक में कार्यदायी संस्थाओं के अफसरों का रहना अनिवार्य है। इसके बाद पीडब्ल्यूडी के अफसरों को फोन किया गया। फोन करने के कुछ देर बाद ही अफसर बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच गए।

‘हिन्दुस्तान’ के मुद्दे पर सहमति जताई

प्रयागराज एयरपोर्ट सलाहकार समिति की बैठक में एयरपोर्ट परिसर के भीतर स्टैंड वालों की मनमानी का मुद्दा भी उठा। कहा गया कि कुछ ही मिनटों के अंतराल पर स्टैंड वाले कारों को लॉक कर जुर्माना वसूल लेते हैं। ऐसे में एयरपोर्ट पर पिक एंड ड्राप की समयावधि पांच मिनट की जगह आठ मिनट करने का प्रस्ताव दिया गया। कहा गया कि पांच मिनट का समय कारों की लंबी लाइन के लिए कम होता है। इसे बढ़ा दिया जाए।

सांसद ने कहा कि इस प्रस्ताव को कार्यवृत्ति में शामिल किया जाए। सांसद ने कहा कि दिल्ली के लिए प्रयागराज से सुबह के वक्त विमान चलाया जाए। यह भी कहा गया कि प्रयागराज से कोलकाता के बीच बंद की गई फ्लाइट को भी शुरू किया जाए। एयरपोर्ट में पार्किंग की दरों के लिए बोर्ड भी लगाए जाएं। दिल्ली से एलाइंस एयर के वरिष्ठ अफसर बैठक में वर्चुअली शामिल हुए।