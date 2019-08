देश के सबसे लंबे इंसान ने सीएम योगी से मांगी मदद, जानें क्या मिला जवाब

उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के रहने वाले देश के सबसे लंबे इंसान (India's Tallest Man) धर्मेंद्र सिंह (Dharmendra Singh) मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) के सामने मदद के हाथ फैलाए हैं। धर्मेंद्र सीएम योगी से आर्थिक मदद चाहते हैं ताकि वे अपनी सर्जरी करा सकें। उन्हें हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी करानी है।

अपनी समस्या और मदद की उम्मीद के साथ धर्मेंद्र आज शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सरकारी आवास पर पहुंचे थे। सीएम के व्यस्त कार्यक्रम की वजह धर्मेंद्र की उनसे मुलाकात नहीं हो सकी।

भारत के संबसे लंबे इंसान धर्मेंद्र को इलाज के लिए 8 लाख रुपए की जरूरत है। धर्मेंद्र की मुलाकात भले ही सीएम योगी से नहीं हो पाई। लेकिन उन्हें मदद का भरोसा दिलाया गया है। सीएम आवास पर कार्यरत अधिकारियों ने उन्हें इलाज के अनुमानित खर्च का लेखा-जोखा लेकर आने को कहा है।

Dharmendra, India's tallest man at 8'1 ft is seeking UP Govt's aid for a hip replacement surgery. Says,"I had come to meet CM but he wasn't available, I had written to him seeking aid. Surgery will cost around Rs 8 lakh, I've been asked to give an estimate&been assured of help." pic.twitter.com/vP5oWJBPrJ