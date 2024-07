ऐप पर पढ़ें

Dress in schools of UP: बरसात और जलभराव की वजह से प्रदेश में डेंगू एवं मलेरिया समेत अन्य वेक्टर जनित रोगों के बढ़ते प्रकोप के कारण प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूलों के बच्चों को अब फुल पैंट और फुल बांह की शर्ट पहनकर स्कूल आना होगा। बेसिक शिक्षा निदेशक ने इस संबंध में सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों (बीएसए) के नाम निर्देश जारी कर दिए हैं।

इसमें कहा गया है कि वेक्टर जनित रोगों से बचाव के लिए स्कूलों में बच्चों को अब फुलपैंट और पूरी बांह की शर्ट में आने के आदेश दें।

बीएसए को निर्देश

- स्कूलों के साथ-साथ उसके आसपास भी वेक्टर जनित रोगों को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जाए।

- छात्र-छात्राओं को रोगों से बचाव के लिए पर्यावरणीय एवं व्यक्तिगत स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने के लिए प्रेरित करें।

- रोगों के विरुद्ध जागरूकता कार्यक्रमों में छात्र-छात्राओं के साथ उनके अभिभावकों की भी अधिक से अधिक सहभागिता करायें।