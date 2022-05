जौनपुर में युवक ने एक ही परिवार के पांच सदस्यों पर गोली चलाई, एक की मौत, अन्य घायल

जौनपुर में एक सनसनीखेज वारदात में पड़ोसी युवक ने एक ही परिवार के पांच लोगों को गोली मार दी। वारदात में एक व्यक्ति की मौत हो गई और अन्य घायल हैं। पुलिस ने आरोपी युवक की मां को गिरफ्तार कर लिया है।

