UP Rain Alert: हो जाइए तैयार, यूपी के इन जिलों में 2 दिन होगी भारी बारिश, यलो अलर्ट जारी 

ऐप पर पढ़ें

IMD Alert on Rain in UP: पूर्वी उत्तर प्रदेश पर मानसून सक्रिय है जबकि पश्चिमी यूपी में यह सामान्य है। मौसम विभाग ने अगले दो दिन प्रदेश के विभिन्न अंचलों में कहीं भारी तो कहीं बहुत भारी बारिश होने का यलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केन्द्र से मिली जानकारी के अनुसार शनिवार को यूपी में अलग-अलग स्थानों पर बहुत बारिश होने के आसार हैं।

पिछले 24 घंटे में पूर्वांचल के सभी जिलों में झमाझम बारिश हुई। आजमगढ़, बलिया और मऊ में पिछले तीन दिन से कहीं तेज तो कहीं रिमझिम बारिश का क्रम जारी है। इधर, वाराणसी, चंदौली और भदोही जिलों में गुरुवार रात के बाद शुक्रवार देर शाम भी फुहारें पड़ीं। सोनभद्र, गाजीपुर के कुछ इलाकों में भी तेज बारिश से सड़कों और गलियों में पानी जमा हो गया। तेज बारिश को देखते हुए मऊ में कक्षा आठ तक के स्कूल शनिवार को बंद रहेंगे। मौसम जानकारों की मानें आने वाले तीन दिनों तक ऐसे ही हालात रहेंगे।

बलरामपुर में सबसे ज्यादा बारिश बलरामपुर में शुक्रवार को सबसे अधिक 20 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा बहराइच में 19, बरेली के मीरगंज में 18, सिद्धार्थनलगर के बांसी में 17, प्रयागराज के मेजा, बलरामपुर, महाराजगंज के त्रिमोहिनीघाट में 11-11, शाहजहांपुर के पुवायां, रामपुर व शाहाबाद में नौ-नौ, बस्ती के भानपुर, मुरादाबाद के बिलारी, अम्बेडकर नगर के जलालपुर में आठ-आठ संतकबीरनगर के घनघटा, प्रयागराज के करछना, रायबरेली के डलमऊ सात-सात सेंटीमीटर बारिश रिकार्ड की गई।

जौनपुर, गाजीपुर में भारी बारिश की संभावना

आंचलिक मौसम विज्ञान केन्द्र से मिली जानकारी के अनुसार शनिवार को पूरे यूपी में जबकि रविवार को पूर्वी यूपी में अलग-अलग स्थानों पर बहुत भारी बारिश का अनुमान है। जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अम्बेडकरनगर भारी बारिश की आशंका है।

झूमकर बरसे बादल, निचले इलाकों में जलभराव

गोरखपुर में शुक्रवार को दिनभर आसमान में बादल छाए रहे। रूक-रूक कर रिमझिम फुहारें गिरती रहीं। शुक्रवार को 83 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। इस दौरान शहर के निचले इलाकों में जलभराव से लोग परेशान रहे, हालांकि दोपहर तक ज्यादातर जगहों पर जलभराव से राहत मिल गई।

जिले में जुलाई में अब तक करीब 240 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। मौसम विभाग के मुताबिक जुलाई में औसतन 383 मिमी बारिश होती है। ऐसे में सप्ताह के पहले पांच दिनों में ही जुलाई के औसत की 60 बारिश जिले में हो गई है। हालांकि, जून के औसत 185 मिमी बारिश के मुकाबले इस वर्ष सिर्फ 52.3 मिमी बारिश दर्ज की गई।

24 घंटे में चार डिग्री गिरा दिन का पारा

झमाझम बारिश के कारण बीते 24 घंटे में अधिकतम तापमान में करीब चार डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। शुक्रवार को अधिकतम तापमान 29.0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। यह सामान्य से 4.3 डिग्री सेल्सियस कम है। हालांकि रात के तापमान में बढ़ोतरी हुई है। शुक्रवार को न्यूनतम तापमान 26.2 डिग्री रहा। यह सामान्य से आंशिक अधिक था।

मंगलवार तक होगी बारिश

मौसम विभाग ने गोरखपुर में अगले चार दिनों तक बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। विभाग के मुताबिक शनिवार से मंगलवार तक बारिश होगी। शनिवार से सोमवार तक मध्यम तो मंगलवार को हल्की बारिश होने का अनुमान है।

ब्रज में बारिश के दौरान हादसों में छह मरे

ब्रज में शुक्रवार को कहीं झमाझम बारिश हुई तो कहीं बूंदाबांदी। इस दौरान हादसों में आगरा में एक बालक समेत ब्रज में छह लोगों की मौत हो गई। आगरा में सीजन की सबसे अच्छी बारिश हुई। अधिकतम तापमान सामान्य से 6.6 डिग्री घटकर 32 डिग्री पर पहुंच गया।

फिरोजाबाद में बारिश में छत गिरने से एक महिला की मौत हो गई, जबकि ओवरफ्लो नाले में एक युवक गिर गया। उसकी तलाश की जा रही है। आगरा के मधुनगर में एक बालक, मैनपुरी व फिरोजाबाद में एक महिला समेत चार लोगों की करंट लगने से मौत हो गई। मौसम विभाग 11 जुलाई तक ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान जताया है। पूर्वी यूपी में मानसून सक्रिय है जबकि पश्चिमी यूपी में यह सामान्य है। मौसम विभाग ने दो दिन प्रदेश के विभिन्न अंचलों में कहीं भारी तो कहीं बहुत भारी बारिश होने का यलो अलर्ट जारी किया है।

आगरा में पांच दिन ऐसे ही बरसेंगे बादल

ताजनगरी में शुक्रवार को सीजन की सबसे अच्छी बारिश दर्ज की गई। दोपहर 12:30 बजे से लेकर देर शाम तक कभी तेज तो कभी रिमझिम का सिलसिला चलता रहा। इससे तापमान धड़ाम हो गया। एयर कंडीशनर और कूलर ज्यादा चलाने की जरूरत नहीं पड़ी। मौसम विभाग के मुताबिक 11 जुलाई तक कभी तेज तो कभी हल्की बारिश होने के आसार हैं। शनिवार को भी भारी बारिश का अनुमान है। चूंकि शुक्रवार सुबह हवाएं भी बंद थी, उमस ज्यादा रही इसलिए शनिवार को भी बारिश की उम्मीदें भी बढ़ गईं।

सीजन की सबसे अच्छी बारिश, पारा भी धड़ाम

बुधवार को ज्यादा देर तक इंतजार भी नहीं करना पड़ा। कई इलाकों में 12 बजे के बाद फुहारें शुरू हो गईं। जबकि शहर भर में मध्यम स्तर की बारिश दोपहर 12:30 बजे से शुरू हुई। इसके बाद बादलों ने शांत होने का नाम नहीं लिया। शाम छह बजे तक फुहारें पड़ती रहीं। बीच-बीच में कई हिस्सों में तेज बारिश भी देखी गई। पूरे शहर में एक साथ बारिश होने से तापमान में भी भारी गिरावट आई है। हालांकि उमस भी अब सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गई है।