अयोध्या नगर निगम में 3 साल से हो रहा अवैध भुगतान, अजय राय का आरोप

कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने अयोध्या नगर निगम पर आरोप लगाया कि बिना टेंडर के गुजरात से जुड़ी एक आउटसोर्सिंग कंपनी को पिछले तीन वर्षों से करोड़ों का अवैध भुगतान किया जा रहा है।

priyanka or rahul gandhi who will contest elections from raibareilly congress up president ajay rai

Deep Pandey Thu, 18 Jul 2024 06:52 AM हिन्दुस्तान,लखनऊ