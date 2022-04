कानपुर की महिला का आरोप: मैं सीएम योगी की समर्थक, सपाई करना चाहते हैं मेरा कत्ल

मुख्यमंत्री के कार्यों की सरहाना करने वाली महिला को जान से मारने का प्रयास किया गया। पीड़िता ने घटना को अंजाम देने के पीछे सपा कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाया है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है।

वरिष्ठ संवाददाता,कानपुर Shivendra Singh Sun, 03 Apr 2022 03:54 PM

