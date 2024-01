सर्दी से बचने के लिए जलाई आग से फुंक गई झोपड़ी, जिंदा जली महिला; दर्दनाक मौत

ऐप पर पढ़ें

Woman dies after burning in fire in Pilibhit: यूपी के पीलीभीत में सर्दी से बचने की कोशिश में एक बुजुर्ग महिला को अपनी जान गंवानी पड़ी। हादसा बिलसंडा इलाके में हुआ। 92 वर्षीय यह महिला गांव से दूर एक झोपड़ी में अकेले रहती थीं। सर्दी से बचने के लिए उन्‍होंने आग जलाई थी। इसी से झोपड़ी में आग गई। देखते ही देखते आग ने बुजुर्ग महिला को चारों तरफ से घेर लिया। वह धू-धू कर जलने लगीं और उनकी दर्दनाक मौत हो गई।

हादसे की सूचना पर पुलिस और दमकल गाड़ी मौके पर पहुंची। बिलसंडा थाना क्षेत्र के गौहनिया गांव निवासी देवकी देवी पत्नी कन्हईलाल गांव से बाहर खेत किनारे झोपड़ी डालकर रहती थीं। पति की काफी समय पहले मौत हो चुकी हैं। कुछ दूरी पर बेटा अपने परिवार समेत रहता है। परिवार गरीब है। यहीं से परिजन खाना दे जाते थें। गांव के लोग भी मदद कर देते थे। शुक्रवार रात मौसम में गलन के साथ तेज सर्दी के बीच किसी तरह वृद्धा ने आग जलाकर खुद को राहत देने की कोशिश की। लेकिन इसी बीच आग झोपड़ी में लग गई। जिसने तेज लपटों के साथ झोपड़ी को आगोश में ले लिया। वृद्धा भी इसमें जिंदा जल गईं।

घने कोहरे के कारण काफी देर बाद जब लोगों को आग देखी तो दौड़कर वहां पहुंचे लेकिन तब तक तब तक देर हो चुकी थी। आग में जलकर महिला की मौत हो चुकी थी। सूचना पर इंस्पेक्टर अजय कुमार भी फोर्स लेकर मौके पर पहुंच गए। दमकल गाड़ी ने आग पर काबू पाया। पुलिस जांच कर रही हैं।