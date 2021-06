नाइट कर्फ्यू में हो रही थी डांस पार्टी, बार बालाओं का डांस देखने उमड़ी सैकड़ों की भीड़, वीडियो वायरल

यूपी के कई जिलों में कोरोना मरीजों की संख्या घटी तो कोरोना कर्फ्यू खत्म कर दिया गया लेकिन सरकार ने नाइट कर्फ्यू जारी रखा है। नाइट कर्फ्यू में लोगों को बेवजह घरों से निकलने पर पाबंदी है, इसके बाद भी कुछ जगहों पर भीड़ जुटाई जा रही है। पुलिस इन जगहों पर जाकर कार्रवाई कर रही है। ऐसा ही एक मामला यूपी के उन्नाव जिले से सामने आया है। कोरोना काल में उन्नाव के अचलगंज थाना क्षेत्र के मैकुआ खेड़ा गांव में बार बालाओं को बुलाया गया था। इसके बाद यहां डांस पार्टी का भी आयोजन किया गया।

Unnao | We've taken 6 people into custody for flouting COVID norms while organising a party. We've seized 2 DJ machines & 2 light machines. We've mentioned 12 people by name & 20-25 unidentified people in the complaint: Bighapur CO pic.twitter.com/whJ4unlCxo