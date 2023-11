ऐप पर पढ़ें

Young man climbed on the terrace of Summit Building: राजधानी लखनऊ में एक युवक का हाई वोल्‍टेज ड्रामा देखने को मिला। समिट बिल्डिंग के क्‍लब के टेरिस पर चढ़ा यह युवक कूदकर सुसाइड कर लेने की धमकी देने लगा। वहां मौजूद लोगों ने काफी देर तक युवक को समझाने की कोशिश की लेकिन वह नहीं माना। इसी दौरान किसी ने पुलिस को सूचना दे दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को बड़ी मुश्किल से किसी तरह उसे नीचे उतारा। बाद में पूछताछ के दौरान उसने क्‍लब के बाउंसरों पर मारपीट करने का आरोप लगाया। युवक ने कहा कि इसी बेइज्‍जती के चलते वह टेरिस से कूदकर आत्‍महत्‍या करने गया था।

लोगों का कहना है कि घटना के वक्‍त युवक नशे में धुत था। वह ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। पुलिस ने किसी तरह (लगभग घसीटते हुए) उसे नीचे उतारा और विभूति खंड थाने ले गई। थाने में पूछताछ के दौरान युवकने बताया कि शनिवार की रात वह अपने दोस्‍तों के साथ क्‍लब में गया था। वहां जमकर शराब पी गई। नशा चढ़ा तो युवक हंगामा करने लगा। इस पर क्लब के स्टॉफ के साथ उसकी तू-तू, मैं-मैं हो गई। युवक ने आरोप लगाया कि बाउंसरों ने उसे पीटा।

फिर वह बालकनी के रास्ते क्लब से निकल कर टेरिस पर चढ़ गया और कूद कर आत्‍महत्‍या करने वाला था। उसे आत्‍महत्‍या की कोशिश करते देख वहां मौजूद लोगों उसे समझाने की कोशिश करने लगे। जब वह नहीं माना तो लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह उसे टेरिस से नीचे उतारा।

पुलिस का कहना है कि युवक इतना नशे में था कि ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। बड़ी मुश्किल से उसे नीचे लाया गया। युवक का नाम सुशांत है। वह लखनऊ के ही जानकीपुरम क्षेत्र का रहने वाला है। युवक ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि नशे में उसकी क्लब स्टॉफ के साथ कुछ कहासुनी हुई थी। इसी दौरान क्लब के बाउंसरों ने उसके साथ मारपीट की। युवक ने कहा कि अपनी बेइज्जती के चलते वह टेरिस से कूदकर आत्‍महत्‍या के इरादे से वहां गया था।

लोगों का कहना है कि युवक टेरिस पर चढ़ तो गया था लेकिन इसकी हालत ऐसी थी कि ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। यहां तक कि जब लोग उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे तो वह टेरिस पर सो गया। इसके बाद पुलिस भी टेरिस पर गई और सुशांत को पकड़कर किसी तरह नीचे उतारा। पुलिस ने सुशांत के दोस्‍तों की भी तलाश की लेकिन वे वहां नहीं मिले।