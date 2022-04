लखनऊ-अयोध्या हाईवे पर लगा भीषण जाम, लगी वाहनों की कतार, हांफते रहे लोग

लखनऊ-अयोध्या नेशनल हाईवे पर रामनवमी पर भीषण जाम लगने से घंटों भीषण जाम लगा हुआ है। जाम में फंसे वाहनों से आने-जाने वाले लोग घंटों हांफते थे। तड़पती धूप में गर्मी में लोग कतार में परेशान रहे।

हिन्दुस्तान,बाराबंकी Deep Pandey Sun, 10 Apr 2022 03:10 PM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.