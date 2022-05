थाने में अंडरवियर पहनकर घूम रहे थे दीवान जी, एसपी की नज़र पड़ी और हो गए लाइन हाजिर

यूपी के महराजगंज के नौतनवा थाने के दीवान थाने में अंडरवियर पहनकर घूम रहे थे। इस थाने में महिला पुलिसकर्मियों की भी तैनाती है। दीवान जी के वीडियो पर एसपी की नज़र पड़ी तो वह लाइन हाजिर कर दिए गए।

Tue, 03 May 2022 08:13 AM

Ajay Singh हिन्‍दुस्‍तान,महराजगंज Tue, 03 May 2022 08:13 AM

इस खबर को सुनें