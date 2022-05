चित्रकूट में हर्ष फायरिंग, दादा और जीजा की मौत के बाद बिना दुल्हन के भाग गया दूल्हा

द्वार चार के दौरान हुई हर्ष फायरिंग में दूल्हे के दादा और जीजा की गोली लगने से मौत हो गई। दो बाराती घायल हो गए। फायरिंग के बाद दूल्हा समेत सभी बाराती भाग निकले। इससे शादी भी नहीं हो सकी।

