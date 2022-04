गोरखपुर में मुर्तजा के आतंक के बाद अब बरेली में हैंड ग्रेनेड मिलने से हड़कंप

उत्‍तर प्रदेश के बरेली में हाईवे के किनारे हैंड ग्रेनेड मिलने से हड़कंप मच गया है। आज वहां खुदाई का काम चल रहा था। इसी दौरान हैंड ग्रेनेड पर एक मजदूर की नजर पड़ी। सूचना मिलते ही पुलिस जांच में जुट गई।

लाइव हिन्‍दुस्‍तान,बरेली Ajay Singh Wed, 06 Apr 2022 02:34 PM

