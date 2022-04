हमीरपुर: तंबाकू कारोबारी के घर CGST की रेड, बेड में बिछे मिले 6.31 करोड़ रुपये

हमीरपुर के तंबाकू कारोबारी के बेड ने करोड़ों रुपये उगले हैं। तंबाकू-सुपारी की फर्म ओजस इंटरप्राइजेज के मालिक गुप्ता बंधुओं के बेडरूम से 6.31 करोड़ रुपये बरामद किए गए हैं।

हिन्दुस्तान,हमीरपुर कानपुर Shivendra Singh Wed, 13 Apr 2022 07:47 PM

