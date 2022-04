आगरा: जिम संचालक पर छात्रा को गायब करने का आरोप, हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने थाना घेरा; हंगामा

आगरा में एक जिम संचालक पर एक छात्रा को गायब करने का आरोप लगा है। जिम संचालक और छात्रा के अलग-अलग धर्म से होने के चलते तनाव फैल गया। थाने पर जुटे हिंदूवादी कार्यकर्ताओं ने पुलिस को अल्‍टीमेटम दिया है।

हिन्‍दुस्‍तान,आगरा Ajay Singh Wed, 13 Apr 2022 01:00 PM

