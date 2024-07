ऐप पर पढ़ें

Cheating in the name of marriage: यूपी के उन्नाव के औरास से गुरुवार को धूमधाम से बारात निकली। बैंड बाजे की धुन पर नाचते- गाते बाराती लखनऊ के रहीमाबाद के हासिमपुर गांव पहुंचे। रात भर दूल्हा बारातियों के साथ सुसराल खोजता रहा। बारातियों को यहां न तो मंडप दिखा न ही उसका घर। दूल्हन व उसके परिवार वालों का बारातियों को कुछ पता नहीं चला तो शुक्रवार सुबह बारात लौट गई।

शनिवार को दूल्हे ने रहीमाबाद थाने में तहरीर दी है। सोनू ने आरोप लगाया कि युवती ने जरूरत बताकर चार साल में उसने पांच लाख रुपये ऐंठ लिए। बातों में आकर रुपये देता गया। उसे नहीं पता था कि उसके साथ इतना बड़ा धोखा हो रहा है। युवती के साथ उसके पिता भी अक्सर फोन कर शादी करवाने की बात कहते थे।

चंडीगढ़ में शादी हुई थी तय

उन्‍नाव के औरास दलेलपुर निवासी सोनू के मुताबिक चार वर्ष पहले उनकी मुलाकात चंडीगढ़ में काजल नाम की युवती से हुई थी। उसने अपना घर लखनऊ के रहीमाबाद का हासिमपुर गांव बताया था। धीमे- धीमे दोनों की बीच प्रेम प्रसंग हो गया। अक्सर उससे बात होने लगी। दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। कुछ समय पहले काजल ने अपने पिता शीशपाल से बात करवाई। उसके पिता ने फोन पर ही 11 जुलाई को शादी की तारीख तय कर दी। 11 जुलाई को बारात लेकर बताए गए पते पर पहुंचे तो पता लगा कि इस नाम से यहां कोई नहीं रहता है। थाना प्रभारी रहीमाबाद के मुताबिक तहरीर पर जांच की जा रही है।

एक दिन पहले तक दूल्हन से हुई बात फिर फोन बंद

सोनू के मुताबिक 10 जुलाई की रात में काजल से उसकी बात हुई थी। उसने बताया था कि शादी की तैयारी पूरी हो गई है। रिश्तेदार घर पर आ गए हैं। शादी के पहले कई कार्यक्रम होने हैं। अब बारात लेकर आना फोन पर बात नहीं हो पाएगी। गुरुवार को रहीमाबाद बारात लेकर पहुंचने पर फोन किया तो वह स्चिव ऑफ था।