सीएम के शहर में एक और फोरलेन को हरी झंडी, जानिए कहां से कहां तक बनेगा, कितना आएगा खर्च 

Green signal to another four lane in Gorakhpur: सीएम योगी आदित्‍यनाथ के शहर गोरखपुर में एक और फोरलेन बनने जा रहा है। यह फोरलेन असुरन से लेकर चार फाटक तक बनेंगा। इसके प्रस्ताव को शासन की मंजूरी मिल गई है। शुक्रवार को शासन ने पीडब्ल्यूडी के करीब 2600 मीटर सड़क के प्रस्ताव को प्रशासकीय और वित्तीय मंजूरी दे दी। इस सड़क निर्माण कार्य के लिए कुल 27889 लाख रुपये का बजट स्वीकृत किया गया है। इसमें शासन ने 7000 लाख रुपये की धनराशि अवमुक्त कर दी है।

मोहद्दीपुर-असुरन मार्ग को फोरलेन बनाने का प्रस्ताव बीते नवंबर माह में शासन को भेजा गया था। इस रोड पर अधिकांश हिस्सा रेलवे का है। सड़क बनाने के लिए पीडब्ल्यूडी की ओर से रेलवे को मुआवजा दिया जाएगा। निर्माण कार्य में सड़क के दोनों ओर नाला, डिवाइडर सहित अन्य कार्य शामिल हैं। स्वीकृति मिलने के बाद जल्द ही टेंडर की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।

पीडब्ल्यूडी के निर्माण खंड-तीन के इस प्रस्ताव पर काम होने पर चार फाटक रोड के जाम से राहत मिल जाएगी। महराजगंज, पिपराइच, असुरन सहित अन्य जगहों से मोहद्दीपुर होकर आने-जाने वालों को राहत मिलेगी।