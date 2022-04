33 लाख ग्रामीण महिलाओं को लेकर योगी सरकार का बड़ा प्लान, खाते में 1500 करोड़ रुपये भेजने की तैयारी

समूहों से जुड़ीं 33 लाख ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजागर से जोड़ने को लेकर यूपी सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। सरकार 3 लाख 30 समूहों के खाते में 1500 करोड़ रुपये भी देने की मूड में है।

लखनऊ। प्रमुख संवाददाता Dinesh Rathour Fri, 08 Apr 2022 06:53 PM

