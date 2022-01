कोरोना: सरकारी दफ्तर बना कॉल सेंटर, वैक्सीनशन की रफ्तार बढ़ाने के लिए रोजाना 20 हजार कॉल कर रहे कर्मचारी

कोरोना: सरकारी दफ्तर बना कॉल सेंटर, वैक्सीनशन की रफ्तार बढ़ाने के लिए रोजाना 20 हजार कॉल कर रहे कर्मचारी

तारिक इकबाल,कन्नौज Sneha Baluni Fri, 21 Jan 2022 05:17 AM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.