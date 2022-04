यहां एक्स-रे प्लेट नहीं, मोबाइल में फोटो खींच डॉक्टर को दिखाते हैं रिपोर्ट

पूर्वोत्तर रेलवे मुख्यालय के अस्पताल की स्थिति इन दिनों कुछ ठीक नहीं है। यहां एक्स-रे की प्लेट तक नहीं है। तीमारदार एक्स-रे कराने के बाद फिल्म का कम्प्यूटर स्क्रीन से में फोटो खींच रिपोर्ट दिखाते हैं।

हिन्दुस्तान,गोरखपुर Deep Pandey Tue, 05 Apr 2022 06:23 AM

