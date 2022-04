गोरखनाथ मंदिर हमला: आईआईटी में पढ़ाई के दौरान ही कट्टरता की तरफ बढ़ते रहे कदम, जेहादी बन चुके मुर्तजा को नहीं था मरने का खौफ

गोरखनाथ मंदिर पर सुरक्षाकर्मियों पर हमले का आरोपी मुर्तजा से एटीएस पूछताछ कर रही है। पहले दिन की पूछताछ का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वह हमले को लेकर अपना मकसद बताते हुए दिख रहा है।

वरिष्ठ संवाददाता,गोरखपुर। Dinesh Rathour Wed, 06 Apr 2022 08:28 PM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.